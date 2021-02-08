В милиции рассказали подробности минирования двух предприятий в Гомеле

Кто-то сообщил в милицию Гомеле о минировании двух предприятий. Фото: УВД Гомельский облисполком.
Два гомельских предприятия, «Гомельдрев» и «Гомельпромбурвод», неизвестные «заминировали» утром понедельника, 8 февраля. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.
Сообщения о минировании поступили сразу в УВД на электронную почту. По двум адресам незамедлительно выехали наряды милиции, МЧС и других экстренных служб.
- Здания предприятий и близлежащие территории оцепили в целях безопасности, - пояснили в пресс-службе.
После проверки выяснилось, что минирования - ложные. Фото: УВД Гомельский облисполком.
На месте работали специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5525 ВВ МВД.
- Проверили помещения. Взрывные устройства обнаружены не были. Предприятия продолжили работать в штатном режиме, - прокомментировали в УВД.
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