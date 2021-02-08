Из России в Беларусь незаконно ввозили продукцию военного назначения: вот что это было

Эти маленькие штучки - кварцевые резонаторы. Из России их можно вывозить только при соблюдении определенных процедур, так как резонаторы могут применяться при производстве военной техники. Фото: Астраханская таможня.

Три года заместитель директора одного из заводов, расположенных в Волгоградской области, организовывал незаконные поставки в Беларусь продукции военного назначения. Это были кварцевые резонаторы. Эти миниатюрные детали применяют в числе прочего и в производстве военной техники.

Контрабанда шла через границу в 2016-1019 годах. Около 600 единиц продукции переправили с использованием международных почтовых отправлений. Канал перекрыли сотрудники Астраханской таможни и ФСБ России.

-Представители предприятия оборонного комплекса не обращались для получения соответствующих разрешительных документов (лицензий, перечней, выписок из перечней) с целью перемещения кварцевых резонаторов через границу России, - рассказала пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова.

Замдиректора стал фигурантом сразу двух уголовных дел. За контрабанду продукции военного назначения он может быть лишен свободы на 12 лет и оштрафован на 1 млн. российских рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусы выбрасывают дорогие лекарства. Узнали, почему они это делают и чем это может обернуться.