Миллиардер из Италии решил вложить деньги в белорусский футбол

Миллиардер Маурицио Миан хочет стать инвестором белорусского футбола. Фото: La Nazione.

О том, что итальянский миллиардер намерен инвестировать в белорусский футбол, пишет tut.by со ссылкой на местный ресурс Il Tirreno (Италия).

Стать инвестором белорусского футбола собирается итальянец Маурицио Миан. Раньше миллиардер являлся президентом ФК «Пиза». Насчет проекта инвестиций в белорусский футбол, как пишет ресурс, он уже провел две встречи со своим компаньоном в Дубае и Санто-Доминго. На вопрос журналиста, Миан прокомментировал, что в этом плане его партер - Виталий Кутузов, экс-футболист сборной Беларуси по футболу, который большую часть своей карьеры пробыл в Италии.

Изданию Il Tirreno Миан сказал, что его партер в будущем инвестпроекте - белорусский футболист Виталий Кутузов. Фотоиллюстрация: Il Tirreno.

- Да, я собираюсь инвестировать в футбольную команду, однако не обязательно стану ее приобретать. Давайте не будем бежать впереди паровоза, - заметил миллиардер.

Но уточнил, что Кутузовым на данный момент уже проделывается важная работа по данному вопросу.

При этом ресурс Il Tirreno предположил, что скорее всего Миана не заинтересуют клубы, которые принадлежат государству.

СПРАВОЧНО: Маурицио Миан известный итальянский бизнесмен, владелец группы компании Gunther Corporation, занимающейся элитной недвижимостью и ведущей издательский бизнес.

В 2002-2005-ом годах являлся президентом итальянского клуба «Пиза» (в 2007-ом и 2008-ом за клуб играл форвард Виталий Кутузов). Любопытно, что почетным президентом «Пизы» при Миане был его пес по кличке Гюнтер.

Журналистам sport.tut.by Виталий Кутузов подтвердил планы по инвестициям миллиардера, но более подробный комментарий давать отказался.

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