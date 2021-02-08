Если вы обладатель одного из двух этих имен, 14 февраля вас пропустят в Минский зоопарк бесплатно

Крокодильчик ждет вас где-то рядом с "Местами для поцелуев" в Минском зоопарке! Фото: Минский зоопарк.

Людям, которые носят определенные имена, в один из февральских дней можно посетить Минский зоопарк бесплатно. День – 14 февраля, имена – Валентин и Валентина.

В День влюбленных в зоопарке постараются создать романтическое настроение. Например, предложат «Места для поцелуев» в павильоне «Экзотариум», где водятся черепахи, кайманы, змеи (и анаконда!), попугаи, ягуары, капибары, обезьяны и экзотические рыбы. Будут открыты также павильоны «Террариум» и «Аквариум».

Чтобы пройти в зоопарк бесплатно, недостаточно будет просто представиться – надо будет показать удостоверение личности.

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