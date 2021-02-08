В Беларуси запретили бело-красное мороженое, но политика не при чем

Это мороженое нельзя продавать в Беларуси - в нем нашли вредные для детей красители. danger.gskp.by

Мороженое с клубничным наполнителем оказалось в списке опасной продукции, опубликованном на danger.gskp.by. Белое мороженое с вкраплениями красного упаковано в прозрачную коробку в форме сердца. Оно производится в России на ООО «Фабрика грез».

Это мороженое запретили ввозить в Беларусь, а то, что уже ввезено, нельзя продавать. Причиной запрета мороженого стала вовсе не его бчб-расцветка. В нем оказались красители, которые влияют на активность и внимание детей. Это три «ешки» - Е102, Е 122 и Е124. Эти красители могут оказать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

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