В Минтруда рассказали о новшествах для пенсионеров в Беларуси

В Минтруда проанонсировали изменения для пенсионеров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сайте Министерства труда и соцзащиты Беларуси появился документ о приоритетах госполитики в социально-трудовой сфере на ближайшие пять лет. Так в Минтруда рассказали о том, какие возможные изменения ждут белорусов в пенсионной сфере в течение 2021-2025-го годов. Вот какие новшества по пенсиям в Беларуси анонсируют в Минтруда.

Так ключевым направлением госполитики в стартовавшей пятилетке по отношению к пенсиям должно стать «обеспечение реального роста пенсий». В Минтруда подчеркивают, что к 2025-му году стоит цель: обеспечить среднюю пенсию по возрасту на уровне не менее 40 процентов от средней зарплаты в Беларуси.

Также в ближайшей перспективе - расширение использования механизма отложенных пенсий, усиление дифференциации размеров пенсий (учитывая стаж и заработок). В Минтруда пояснили, что намерены развивать направление добровольного дополнительного накопительного пенсионного страхования.

Еще в Минтруда подвели итоги прошлой пятилетки (за 2016 - 2020-ый года) и сообщили, что номинальный рост пенсий в соотношении к 2015-му году составил почти 1,7 раза. А реальный рост - 1,2 раза. При этом среднемесячный размер пенсий по возрасту для неработающих пенсионеров в 2020-ом году составил в среднем 474 белрубля, а в декабре 2020-го и того больше - 511 белорусских рублей.

Назвали в ведомстве и статистику по расходам на пенсионные выплаты. Так расходы ФСЗН на выплату пенсий в прошлом году составили 13,4 миллиарда рублей. В Беларуси пенсионеры составляют почти 27 процентов от населения. То есть на пенсии - каждый четвертый белорус. Расходы на пенсии в 2020-ом году составили 9 процентов ВВП.

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