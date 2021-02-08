Видеофакт. Посмотрите, как из Москвы впервые за долгое время в Минск отправляется поезд

В условиях пандемии возобновляется железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Видео отправления с московского Белорусского вокзала в Минск поезда впервые за долгое время после отмены сообщения из-за коронавируса, опубликовало «РИА Новости».

Состав РЖД отправился в Минск после 19.00 часов (по московскому времени). А в пресс-службе БелЖД БелТА рассказали, сколько билетов уже продано на первый рейс в обратном направлении и кто может в условиях пандемии ездить этими поездами.

Так на фирменный поезд №2 из Минска в Москву билеты купили 236 человек. Отправится состав из белорусской столицы ровно в 22.10 вечера, а уже утром в 08.13 часов будет в Москве. Обратно из Москвы поезд отправиться уже вечером во вторник, 9 февраля. В дальнейшем состав из Минска будет отправляться по четным дням, а из Москвы, соответственно, по нечетным.

- На данный момент проезд в сообщении Минск - Москва - Минск возможен только для граждан Беларуси и России, - подчеркнули в пресс-службе БелЖД.

Прибывающие в Россию должны еще предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, выданный не ранее чем за 3 дня до даты пересечения госграницы. Без теста могут ехать дети до 5 лет, а также члены правительственных делегаций государства-членов ЕАЭС, возвращаясь на родину, работники локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

Иностранцы старше 16 лет должны прибывать в Беларусь также с отрицательным тестом на коронавирус.

Пассажирам рекомендуется во время движения ехать в защитных масках.

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