У парня – деньги, у девушки – личность. Вот что делают мошенники, чтобы обобрать тех, кто ищет подработку в сети

Парень хотел подзаработать, но на нем подзаработали мошенники. Фото: Оксана БРОВАЧ

21-летний парень из Молодечно попался на удочку мошенников, когда хотел найти подработку. Он откликнулся на объявление от фирмы, предлагавшей всем желающим, вне зависимости от пола, возраста и опыта, простую схему, позволяющую ежедневно получать выплаты.

С парнем начала переписываться от имени работодателя девушка, которая объяснила, что он будет заниматься выводом денег из некоего фонда и получать процент от каждой выведенной суммы. Вот только для того, чтобы вывести сумму, нужно было вначале внести 1 процент от нее.

Девушка объяснила, что на тот момент доступны для вывода 3,5 тысячи рублей, значит, нужно перевести на указанный счет 35 рублей. Позже сумма увеличилась до 8 тысяч, и парень отправил еще 45 рублей. Ему сказали, что он заработал 1650 рублей, но получить их сможет только пройдя платную регистрацию, которая стоит 70 рублей. Только тут он понял, что его обманывают, и обратился в милицию.

Милиция нашла девушку, которая якобы вела переписку с молодым человеком от имени работодателя. Оказалось, она живет в Бобруйске и в прошлом году тоже пострадала от действий этих же мошенников. Злоумышленникам она отправила не только деньги, но и копию своего паспорта, и они получили возможность использовать ее личность – создают от ее имени фейковые страницы в сетях и ведут переписку с очередными жертвами.

-По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК Республики Беларусь «Мошенничество», - рассказали в ГИОС Молодечненского РОВД.

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