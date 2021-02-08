Полтора года «химии» получил житель Жодино за комментарий в Telegram про участкового милиционера

Жодинца признали виновным в публичном оскорблении силовика. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подробности инцидента, который произошел прошлой осенью 2020-го года, сообщили БелТА в пресс-службе МВД.

Так 10 сентября в телеграм-канале 32-летний житель Жодино написал оскорбительное сообщение об участковом милиционере местного ГОВД. Комментарий появился в общедоступном канале мессенджера из-за чего мужчина стал фигурантом уголовного дела.

В понедельник, 8 февраля, состоялось судебное заседание, жодинца признали виновным.

- В отношении обвиняемого в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст. 369 УК РБ) вынесен обвинительный приговор, - уточнили в пресс-службе.

Жодинца приговорили к ограничению свободы в исправительном учреждении открытого типа на 1,5 года. Кроме того, он выплатит милиционеру моральную компенсацию - 500 белрублей. Уточняется, что участковый решил направить все средства компенсации на благотворительность.

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