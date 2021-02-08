В Жлобине несовершеннолетнего отправили в воспитательную колонию за события 10 августа

Подросток должен провести два года в воспитательной колонии - по версии обвинения, он повредил автозак. Фото: spring96.org

17-летний Виталий Прохоров должен провести два года в воспитательной колонии по решению суда Жлобинского района, пишет reform.by. Юношу обвиняли в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и насилии в отношении сотрудника милиции.

В социальных сетях было размещено видео, на котором Виталий говорил о том, что бросил камень в автозак. Суд оценил ущерб от повреждения автомобиля в 810 рублей.

Виталий Прохоров не признал вину, рассказав на судебном заседании, что камень в автозак он не бросал, а видео записал, чтобы «попиариться».

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