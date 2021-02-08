В Минске задержали еще двух журналистов «Белсата», они на Окрестина

Журналистов "Белсата" задержали в Минске. Фотоиллюстрация. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в Минске снова были задержаны корреспонденты ресурса «Белсат», сообщил телеграм-канал «Еврорадио».

Уточняется, что это произошло в понедельник, 8 февраля. Еще днем телефоны журналистов Любови Лунёвой и Дмитрия Солтана стали недоступными. Затем их нашли уже в ИВС.

- Предварительно, задержания проводились сотрудниками Советского РУВД Минска. Сейчас журналисты находятся на Окрестина, - сообщает «Белсат».

На данный момент причины задержания корреспондентов неизвестны.

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