СК и Генпрокуратура Беларуси хотят, чтобы Латвия экстрадировала Валерия Цепкало

Следственный комитет может потребовать экстрадиции Валерия Цепкало. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что Следственный комитет Беларуси направил в Генпрокуратуру запрос об инициировании перед властями Латвии вопроса об экстрадиции из страны Валерия Цепкало, информирует телеграм-канал ATN_NEWS.

Сообщается, что информация об экстрадиции Цепкало прозвучала в эфире госТВ. В сюжете утверждалось, что Цепкало обвиняется «в ряде коррупционных преступлений, а также получении взяток в особо крупном размере».

Напомним, в декабре 2020-го года стало известно, что выехавшие порознь из Беларуси супруги Валерий и Вероника Цепкало воссоединились в Прибалтике. В Латвии супруги-оппозиционеры организовали фонд помощи репрессированным женщинам Беларуси.

К слову, Валерия Цепкало Россия объявила в розыск еще 15 августа 2020-го года.

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