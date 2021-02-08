СК и Генпрокуратура Беларуси хотят, чтобы Латвия экстрадировала Валерия Цепкало

Следственный комитет может потребовать экстрадиции Валерия Цепкало.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
О том, что Следственный комитет Беларуси направил в Генпрокуратуру запрос об инициировании перед властями Латвии вопроса об экстрадиции из страны Валерия Цепкало, информирует телеграм-канал ATN_NEWS.
Сообщается, что информация об экстрадиции Цепкало прозвучала в эфире госТВ. В сюжете утверждалось, что Цепкало обвиняется «в ряде коррупционных преступлений, а также получении взяток в особо крупном размере».
Напомним, в декабре 2020-го года стало известно, что выехавшие порознь из Беларуси супруги Валерий и Вероника Цепкало воссоединились в Прибалтике. В Латвии супруги-оппозиционеры организовали фонд помощи репрессированным женщинам Беларуси.
К слову, Валерия Цепкало Россия объявила в розыск еще 15 августа 2020-го года.
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