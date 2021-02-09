На всех этапах социсследования к ВНС соблюдалась анонимность

На всех этапах социологического исследования к ВНС соблюдалась анонимность. Фото: БелТА

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц заявила, что на всех этапах социологического исследования к Всебелорусскому народному собранию, которое состоится 11-12 февраля, соблюдалась анонимность. Об этом сообщает БелТА.

Речиц отметила, что те люди, которые проводили опрос, не знали, в какие именно центры их отправят, а также не знали ни объект исследования, ни своих респондентов.

- Хотела бы отметить, что респонденты тоже не знали, что именно к ним придут. В полной мере работал принцип случайности. После опроса анкеты сразу же запечатывались в конверт, на котором не было указано никаких личных данных опрашиваемого, - пояснила Речиц.

Напомним, что Александр Лукашенко 2 февраля заявил о масштабном социологическом опросе. Он отмечал, что будет гарантирована полная анонимность.

В понедельник, 8 февраля, Лукашенко собрал очередное совещание, которое было посвящено подготовке и проведению VI ВНС и рассказал, что для масштабного социологического исследования опросили около 10 тысяч человек.

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