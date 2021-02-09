Врач назвал главное противопоказание для вакцинации от COVID-19

Врач назвал главное противопоказание для прививки от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Инфекционист назвал главное противопоказание для прививки от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире ОНТ.

Так, по словам врача-инфекционста, доктора медицинских наук, ректора Гомельского медуниверситета Игоря Стомы, главным препятствием для вакцинации от COVID-19 может стать поливалентная аллергия, когда сразу несколько аллергенов могут вызвать в организме негативную реакцию.

Если такой пациент хочет сделать прививку, то процедуру нужно проводить только под строгим наблюдением специалистов.

– Я бы советовал нашим врачам в практических условиях очень осторожно относиться к людям с поливалентными аллергиями. Если со стороны человека есть положительная настроенность к вакцинации, ее нужно выполнять, но под строгим контролем и наблюдением, – сказал он.

Также он рассказал, что вакцина не лицензирована для применения у несовершеннолетних и беременных. Врач добавил, что сейчас идет работа, чтобы внести изменения в инструкцию по вакцине «Спутник V», чтобы ее можно было использовать у людей старше 60 лет.

Также Стома назвал нежелательные последствия вакцинации от коронавируса.

– Наиболее частые – болезненность в месте инъекции, но это можно пережить, в этом нет ничего принципиально проблемного для большинства. Ну, и у ряда людей, перенесших вакцинацию, отмечается лихорадка в течение одного или двух дней, просто повышается температура до 38 и, как правило, это происходит в один вечер, – уточнил он.

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