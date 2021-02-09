В Минске на Орловской автомобиль врезался в опору моста. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на Орловской автомобиль врезался в опору моста. Данная информация была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- В понедельник, 8 февраля, водитель автомобиля «Шкода», которые ехал по проспекту Победителей в сторону улицы Орловской, при перестроении не уступил дорогу водителю «Фольксваген». В результате этого водитель «Фольксваген» совершил наезд на бордюрный камень, затем на разделительную полосу и, повредив ограждение, врезался в опору моста, - пояснили в ведомстве.

И водитель, и пассажир «Фольксваген» были доставлены с травмами в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГАИ, а также представитель Следственного комитета.

Проводится проверка.

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