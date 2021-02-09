Фото Лукашенко без усов появилось в сети

У Лукашенко появился обновленный сайт. Фото: president.gov.by

Фотография Александра Лукашенко без усов появилась в интернете. Снимок опубликован на его обновленном официальном сайте.

Новый портал запустили 9 февраля. Там появились несколько разделов, которых раньше не было.

В частности, теперь там есть больше информации о его личной жизни. Можно больше узнать о его приусадебном хозяйстве, спортивных увлечениях, малой родине и семье.

Опубликованы архивные семейные снимки. На одном из них он позирует в непривычном для многих образе – без усов.

Архивное фото Лукашенко без усов появилось на его новом сайте. Фото: president.gov.by

Отмечается, что у него большая семья, трое сыновей и семеро внуков. Также есть небольшой рассказ о них. При этом никаких упоминаний о супруге Лукашенко Галине, а также о матери его младшего сына Николая нет.

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