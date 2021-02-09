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Глава пресс-службы гродненской милиции: Ничего хорошего в этом нет, когда люди собираются

Дудко добавил, что из милиции по «политическим моментам» уволились 19 человек
Инна КОРСАК
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Дудко заявил, что из гродненской милиции после протестов уволились по "политическим моментам" 19 человек. Фото: скриншот с видео во время прямого эфира

Дудко заявил, что из гродненской милиции после протестов уволились по "политическим моментам" 19 человек. Фото: скриншот с видео во время прямого эфира

Глава пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко пришел на радио S13, но ответил не на все вопросы. Запись эфира должна была появиться позже на местном одноименном портале. Но выяснилось, что в УВД ее не согласовали. Журналист портала Hrodna.life приводит некоторые цитаты Дудко.

Жители Гродно до эфира в инстаграм радиоведущего Дмитрия Чекана задали более сотни вопросов главе пресс-службы УВД Гродненского облисполкома. Многие из них повторялись. Евгений Дудко заранее предупредил, что на вопросы, которые связаны с политикой, отвечать не будет. В итоге, во время часового эфира он ответил приблизительно на двадцать вопросов.

Про работу: «Нужно было пытаться находить общий язык с нашими гражданами. Я брал удар на себя и не жалею. Мне не стыдно перед гражданами. Свою страну я не продам и никуда не уеду».

Про работу сотрудников милиции на протестах: «Я с 9 августа 2020 года не всегда понимал, что происходит у нас. Я с первых минут находился там, внутри. Я все видел. Сотрудники милиции выполняли свои обязанности. У каждого свое мнение. Где-то даже милиция извинялась»

Про задержание журналистов: «Такую накидку (подразумевает синюю жилетку с надписью «Пресса» - Ред.) мог набросить на себя любой человек».

Про акции протеста и задержание граждан: «Знаете, никогда акции протеста мирно не проходили. А у задержанных в портфелях мы много интересного нашли».

Про сотрудников, которые ушли из милиции: «У нас 19 человек уволились по «политическим моментам».

Про чаепитие во дворах: «Ничего хорошего в этом нет, если люди собираются. Ты знаешь, под каким соусом все делается. Всегда есть риск».

Про отношение семьи к работе: «Семья относится положительно. При оскорблениях я очень переживал за своих маму и папу. А родственники гордятся мной».

Про гибель людей после акций протестов: «С этим разберутся компетентные органы».

Что такое демократия для Евгения Дудко: «Поехали дальше».

Про региональный телеграм-канал «Гродненские сливы», которые размещают персональные данные оппонентов действующей власти в оскорбительной манере (Дудко подозреваются, что он может быть причастен к его администрированию – Ред.): «Я никакого отношения не имею к ним. Сливать чьи-то данные – неправильно. Куда обратиться с жалобой на опубликование персональных данных? Я милицию по месту своего жительства».

Про то, с чего должны начинаться перемены: «Они должны начинаться с самого себя. Нужно задуматься над тем, что ты делаешь и для чего. Перемены в любом случае, в хорошем плане, нужны. За разумные перемены. И это сможет принести пользу всем нам».

Запись эфира должна была быль опубликована на портале s13, но этого не произошло, так как УВД запретило делать это без объяснения причин.

- Радиоведущий s13.live договорился с Евгением Дудко на интервью в рамках утреннего эфира. Вопросы задавали подписчики наших аккаунтов в соцсетях. Нами велась запись на камеру, чтобы позже ее опубликовать. Но запись нам не согласовали – без объяснений, - рассказал порталу tut.by основатель сайта s13.ru Сергей Чаботько.

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