В Ленинском районе несколько жилых домов остались без горячей воды и отопления. Фото: телеканал СТВ

В Ленинском районе Минска в понедельник, 8 февраля, без горячей воды и отопления остались семь жилых домов и одно административное здание, расположенные на улице Плеханова. На улице Карла Маркса без воды и отопления остались 11 жилых домов.

Специалисты работали над устранением проблемы.

В «Минэнерго» сообщили, что вода и отопление на Плеханова должно было появиться в 21.00 8 февраля, а на Карла Маркса – ближе к полуночи.

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