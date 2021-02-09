Почему опасно указывать имя и фамилию в интернете, рассказал эксперт

Специалисты рекомендуют не оставлять свои имя и фамилию в интернете. Фото: pixabay

Оставлять свои имя и фамилию в интернете опасно, потому что мошенники могут найти так личные данные человека и использовать их в корыстных целях. Например, они могут писать друзьям и родным пользователя и вымогать деньги либо шантажировать его самого, обнаружив ненужную информацию. Об этом предупредил руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

– Пристрастие к азартным играм, злоупотребление алкоголем, связь на стороне – что угодно может стать поводом заплатить людям, в чьи руки попала эта информация. И вам повезет, если это будет одноразовый платеж, а не кабала на всю жизнь, – уточнил он, его цитирует агентство «Прайм».

Специалист рассказал также, что люди часто не скрывают свое имя и показывают свое благосостояние в соцсетях, сообщая, в каком городе они сейчас находятся на отдыхе.

– Это является чуть ли не открытым призывом к ворам: вот этот человек, данные которого всем известны, сейчас находится на курорте в другой стране, а значит, самое время забраться к нему домой, – пояснил Закарян.

Он добавил, что в настоящее время люди уже стали понимать, что чрезмерная открытость в интернете может навредить им, поэтому перестают регистрироваться в соцсетях под реальным именем, переносят свое общение в мессенджеры, где немного больше гарантий анонимности. Эксперт отметил, что в западных странах набирает популярность полный отказ от соцсетей. В этом люди видят признак свободного человека, который может обойтись без этой «привязки».

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