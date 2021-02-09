В Варшаве белорус в одиночку вытолкал буксующий автобус. Фото: the-warsaw.com

В Варшаве белорус стал героем телесюжета. Он вытолкал в одиночку буксующий автобус. Об этом сообщает издание the-warsaw.com.

Корреспондент одного из польских телеканалов вел репортах с заснеженной улицы Варшавы и стал свидетелем необычной ситуации. Из-за сильных снегопадов водитель автобуса не смог справиться с подъемом на горку. Ему на помощь внезапном пришел мужчина, который начал в одиночку толкать транспортное средство.

Журналист подбежал к мужчине, чтобы взять интервью, но тот не особо был разговорчив. Он сказал, что не говорит по-польски. На вопрос журналиста, откуда мужчина приехала, тот ответил, что из Беларуси.

Колеса автобуса прокручивались, но мужчина не сдавался. Он вспомнил историю, как в России однажды подобным образом толкали самолет.

Старания оказались не напрасны: автобусу удалось забраться на горку, и он поехал.

- До видзенья, - сказал на прощание белорус.

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