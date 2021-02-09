Не явился на сборы: 44-летний резервист стал фигурантом уголовного дела и получил огромный штраф

44-летний резервист получил огромный штраф за неявку на сборы
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Суд в Столинском районе вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего резервиста, который не явился на сборы. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
– 14 августа 2020 года в помещении военного комиссариата получил под личную роспись повестку с требованиями явиться 28 августа 2020 на мероприятия призыва на военные сборы. Обвиняемого там же уведомили об ответственности за уклонение от таких мероприятий, – рассказали в Генпрокуратуре.
Однако мужчина в военкомат не прибыл, на него завели уголовное дело.
Суд признал его виновным в уклонении от явки на сборы.
– На основании ч.1 ст.436 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин, – добавили в Генпрокуратуре.
Отметим, что 100 базовых – это 2900 белорусских рублей.
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