Минск утром 9 февраля застрял в десятибалльных пробках

Минск 9 февраля встал в десятибалльных пробках. Фото: Яндекс-Карты

В Минске утром 9 февраля наблюдались десятибалльные пробки. Ситуация на дорогах была осложнена погодными условиями и многочисленными авариями. На вторник синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных снегопадов и ветра.

Сильный затор от улицы Московской и далее по проспекту Независимости до пересечения с улицей Я. Купалы. Пробки наблюдаются и на улицах Немига, Клары Цеткин, Кальварийская, Городской Вал.

Стоит проспект Пушкина вплоть до проспекта Жукова. Пробки наблюдаются и на прилегающих улицах к Пушкина – Пономаренко, Одоевского, Ольшевского, Матусевича, Притыцкого.

Большое скопление машин на Партизанском проспекте в районе улицы Ванеева. Там произошло ДТП на кольцевом движении.

Стоит весь МКАД. Единственный свободный съезд на проспект Победителей до съезда на Логойский тракт.

Накануне в ГАИ предупредили о том, что ожидаются сильные снегопады и на дорогах нужно быть предельно внимательным.

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