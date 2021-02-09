Актрису Сашу Бортич удаляют из промокампаний из-за участия в акциях в поддержку Навального

Актрису Сашу Бортич вырезают из промороликов за участие в акциях протеста. Фото: Telegram

Уроженку Беларуси, звезду «Холопа» и «Полицейского с Рублевки», актрису Сашу Бортич вырезают из промороликов за участие в протестных акциях в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает Telegram-канал Белорусского фонда культурной солидарности.

Кроме нее, за оппозиционные взгляды убрали из промокампаний актрису Яну Троянову, а также Варвару Шмыкову (ее страницу удалили с сайта театрально-культурного центра Всеволода Мейерхольда).

Ранее Саша Бортич неоднократно выходила с одиночными пикетами к белорусскому посольству в Москве.

Известная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак высказалась о скандале.

– Расплата за публичную поддержку протеста не заставила себя ждать. Актрису Сашу Бортич вырезали из промо ТНТ, Варвару Шмыкову удалили с сайта Центра им. Мейерхольда, а разговор Навального с горе-отравителем Кудрявцевым заблокировал Ютьюб, – написала она в своем Telegram-канале.

Телеведущая назвала это политическим харассментом.

– Знаете, в чем сходство происходящего с движением #metoo? Что общего у кремлевского кукловода и голливудского продюсера?

Оба жаждут увидеть покорность в глазах любого ныне живущего. Когда вместо покорности они видят вызов, то стремятся всеми силами подавить. Начинающей актрисе они угрожают вечной невостребованностью в профессии, пожизненным баном. Подобно голливудским сластолюбцам кремлевские продюсеры будут стирать из эфиров публичных людей, которые не испугались высказать собственное мнение. В этом абсолютном политическом харассменте #metoo обретает новый смысл, – добавила Собчак.

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