В Витебске брат убил топором брата, а потом покончил жизнь самоубийством

В Витебске обнаружили тела двух братьев. Фото: телеграм-канал СК

В Витебске вечером 8 февраля обнаружили тела двух братьев. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

- Тела мужчин обнаружил их родственник. По предварительной информации, между мужчинами возникла ссора. 64-летний мужчина нанес телесные повреждения своему 58-летнему брату, в том числе и топором. 58-летний мужчина скончался. Через некоторое время 64-летний брат покончил жизнь самоубийством, - пояснили в СК.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место случившегося, зафиксировали следовую картину. По предметам и объектам, которые были изъяты, будет проведен ряд экспертных исследований

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса – Убийство.

В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела продолжается.

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