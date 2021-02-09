Более 600 госслужащих подписали открытое письмо сотрудников органов госуправления

Павел Латушко рассказал, сколько людей подписали открытое письмо сотрудников госорганов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

За пять дней открытое письмо сотрудников органов госуправления подписали более 600 человек, причем 250 из них полностью указали свои данные. Об этом сообщил руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко в своем Telegram-канале.

Сбор подписей запустили 4 февраля НАУ и сообщество «Честные люди».

– Режим показал, что его не интересует компетентность и успехи людей на государственной службе, а критерий оценки работы сейчас один – лояльность и беспрекословное подчинение. Уверен, что в Новой Беларуси честные поступки каждого из вас будет оценены по достоинству, а ваш труд будет по-настоящему востребован, – сказал Латушко.

Он также напомнил, что работодатель государственных служащих – это не конкретный человек или политический режим, а народ. Латушко призвал подписать письмо тех госслужащих, кто еще сомневается и не может найти силы для этого.

Подписи будут собирать до 25 марта.

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