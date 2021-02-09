В микрорайоне Лебяжий открылся филиал 4-ой городской поликлиники. Фото: телеграм-канал Минздрава

В микрорайоне Лебяжий в Минске в понедельник, 8 февраля, заработал филиал 4-ой городской поликлиники. Об этом сообщили в телеграм-канале Минздрава.

- Амбулатория заработала в ЖК «Лазурит». Она является филиалом 4-ой городской поликлиники. Это полноценная мини-поликлиника, в которой будут вести приемы и педиатры, и терапевты, и хирурги. Также имеются кабинеты для проведения лабораторных и рентгенологических исследований взрослых и детей. Есть кабинеты и для физиотерапевтического лечения, - написано в сообщении ведомства.

В Минздраве добавили, что амбулатория рассчитана на 250 посещений в смену, и готова обслуживать более 23 тысяч человек.

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