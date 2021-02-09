В Минздраве рассказали, сколько человек пострадали от гололедных и холодовых травм Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве здравоохранения рассказали, сколько человек пострадали от гололедных и холодовых травм. Данная информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В Беларуси с 1 января по 8 февраля было зарегистрировано 7 940 человек, которые пострадали от гололедных и холодовых травм. За последние сутки к врачам обратились 473 человека, - отметили в Минздраве.

В Брестской области за период с 1 января по 8 февраля к медикам обратились 1216 человек. За последние сутки – 84. Холодовые травмы были обнаружены у 63 человек (+3 за сутки), а гололедные – у 1153 человек (+81 за сутки). В больницы были отправлены 158 человек (+11 за сутки).

В Гомельской области с холодовыми и гололедными травмами были зарегистрированы 905 человек. За сутки – 151. Гололедные травмы врачи обнаружили у 839 человек (+145 за сутки), а холодовые – у 66 пациентов (+6 за сутки). В больницах находятся 82 человека (+2 за сутки).

В Витебской области пациентов с холодовыми и гололедными травмами за период с 1 января по 8 февраля было зарегистрировано 1133. За сутки – 33. С голодными травмами к врачам обратились 1089 человек (+31 за сутки), с холодовыми – 44 пациента (+2 за сутки). В больницы были направлены 93 человека (+6 за сутки).

В Гродненской области были зарегистрированы с холодовыми и гололедными травмами 1564 человек. За сутки – 83. С холодовыми травмами к врачам обратились 73 человека (+6 за сутки), с гололедными – 1491 человек (+77 за сутки). В больницах находятся 272 человека (+21 за сутки).

В Могилевской области 1068 пациентов были зарегистрированы с холодовыми и гололедными травмами. За сутки – 26. Гололедные травмы врачи обнаружили у 1021 человека (+22 за сутки), холодовые – у 47 человек (+4 за сутки). В больницы отправили 137 пациентов (+3 за сутки).

В Минской области холодовые и гололедные травмы были выявлены у 1052 человек. За сутки – 70. С гололедными травмами обратились к врачам 1006 человек (+65 за сутки), с холодовыми – 46 человек (+5 за сутки). В больницах находятся 98 человек (+5 за сутки).

В Минске с гололедными и холодовыми травмами были зарегистрированы 1002 человека. За сутки – 26. С холодовыми травмами к врачам обратились 50 человек (+2 за сутки), с гололедными – 952 человека (+24 за сутки). В больницы были направлены 78 пациентов (+3 за сутки).

Минздрав обращает внимание на то, что при выходе на улицу нужно быть очень внимательным и выбирать правильную обувь для прогулок.

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