Названа погода, которая убивает коронавирус

Коронавирус лучше всего распространяется при определенных погодных условиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При каких погодных условиях снижается скорость распространения коронавируса, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она полагает, что определенная погода (морозная и солнечная зимой или жаркая и солнечная летом) с низкой влажностью и ветром уменьшает темп распространения инфекции.

Такие выводы профессор сделала на основе опубликованной в журнале Physics of Fluids научной модели распространения COVID-19 в трех городах мира.

– На основе этой работы мы можем предположить, что в любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет два пика за год. Слабостью моделирования было то, что ученые не проверили очень холодные температуры. Они не учитывали минус 20, хотя есть впечатление, что если у нас «мороз и солнце; день чудесный», то этого солнца достаточно для того, чтобы вирус убить. Самая плохая погода – это переходы через ноль, слякоть, а более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает нам справляться с вирусом, – пояснила специалист, ее слова приводит агентство «РИА Новости».

Биолог добавила, что научную модель распространения вируса создали для Нью-Йорка, Парижа и Буэнос-Айреса.

В нее заложили сведения о местных погодных условиях, введению карантина или других ограничительных мер. Всего эксперты изучили три погодных фактора: температуру, влажность и ветер. Выяснилось, что ветер играет большую роль. Если он сильный, то он высушивает капли и «выдувает» инфекцию (особенно при низкой влажности). А вот при теплой, влажной и безветренной погоде живучесть SARS-CoV-2 повышается.

При этом слабый ветер хуже штиля. По словам Барановой, движение воздуха переносит вирус на 2-3 метра и увеличивает количество инфицированных.

Специалист добавила, что, учитывая эти модели, можно вводить краткосрочные ограничения в то время, когда погода благоприятна для распространения коронавируса.

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