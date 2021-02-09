В Минске 660 единиц спецтехники и 690 уборщиков чистят город от снега

В Минске техника и уборщики убирают город от снега Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске сотрудники коммунальных служб чистят город от снега. Накануне синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности из-за сильных снегопадов. По этой причине утром 9 февраля столица застряла в десятибалльных пробках.

- Сотрудники коммунальных служб работали как ночью, так и ранним утром. На данный момент город убирают 660 единиц специальной техники и 690 уборщиков территорий. В первую очередь стараются убирать проспекты, маршруты, по которым движется общественный транспорт, а также путепроводы и мосты, - рассказал БелТА заместитель генерального директора «Горремавтодор» Владимир Латушкин.

Он добавил, что постоянно ведется уборка территорий от снега.

- Спецтехника и уборщики сначала убирают одно место, а потом перемещаются на другое. Во время обильных снегопадов улицы города быстро покрываются снегом и может показаться, что их никто не убирал. На самом деле это не так. Тоже самое касается и гололеда. Во время обильных снегопадов противогололедные реагенты работают не так хорошо, - пояснил Латушкин.

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