Европейские эксперты из ENSREG прибыли на БелАЭС: в Минэнерго рассказали, что проверяют

Эксперты ENSREG начали работу на площадке БелАЭС Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) приступили к работе на площадке БелАЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго.

Их визит проходит в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.

– В составе экспертной группы – девять человек. Это представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины, Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана, – рассказали подробности в Минэнерго.

Специалисты будут работать на площадке БелАЭС два дня (9 и 10 февраля). Им покажут объекты станции, материалы, в которых отражена информация о выполнении мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов. Также эксперты смогут задать вопросы представителям Госатомнадзора, Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, группе проектировщиков АО ИК «АСЭ» и непосредственно специалистам атомной станции.

В Минэнерго напомнили, что Беларусь добровольно провела стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС в 2016-2018 годах. Тогда проверили надежность атомной станции на случай стихийных бедствий (землетрясений и наводнений) и различных техногенных аварий. Кроме того, были изучены риски, связанные с человеческим фактором. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено.

Читайте также:

Минэнерго: На первом энергоблоке БелАЭС в Островце была запущена цепная реакция

В ведомстве добавили, что реактор начал функционировать (подробности).

Информцентр: На БелАЭС приостановили выработку электроэнергии

Во время испытаний была выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования (подробности).

Лукашенко прилетел на пуск БелАЭС

Сперва территорию станции он осмотрел с вертолета (подробности).