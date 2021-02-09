Европейские эксперты из ENSREG прибыли на БелАЭС: в Минэнерго рассказали, что проверяют

Эксперты ENSREG начали работу на площадке БелАЭС
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) приступили к работе на площадке БелАЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго.
Их визит проходит в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.
– В составе экспертной группы – девять человек. Это представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины, Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана, – рассказали подробности в Минэнерго.
Специалисты будут работать на площадке БелАЭС два дня (9 и 10 февраля). Им покажут объекты станции, материалы, в которых отражена информация о выполнении мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов. Также эксперты смогут задать вопросы представителям Госатомнадзора, Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, группе проектировщиков АО ИК «АСЭ» и непосредственно специалистам атомной станции.
В Минэнерго напомнили, что Беларусь добровольно провела стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС в 2016-2018 годах. Тогда проверили надежность атомной станции на случай стихийных бедствий (землетрясений и наводнений) и различных техногенных аварий. Кроме того, были изучены риски, связанные с человеческим фактором. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено.
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