В МЧС прокомментировали «телефонограмму» с советами запасаться продуктами на неделю из-за снегопада

В МЧС отреагировали на появившуюся в интернете "телефонограмму" с советами запасаться продуктами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям отреагировали на распространяющуюся в соцсетях и мессенджарах «телефонограмму от МЧС», в которой белорусам советуют запасаться продуктами на неделю в связи со снегопадами.

«Объясняем: как вы могли все убедиться, обычно сообщения о неблагоприятных или опасных явлениях появляются заблаговременно. Когда (и если) Белгидромет выдаст предупреждение, вы сразу же будете проинформированы здесь, через мобильное приложение «МЧС: Помощь рядом» или с помощью интернет-сайта МЧС. Прогноз на сегодня, например, оправдался полностью. Как мы и предупреждали, погода не радует», – сказано в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Также там добавили, что, по предварительным прогнозам, в ближайшие дни действительно обещают снегопады по юго-восточной части страны. Спасатели посоветовали подписаться на их канал, чтобы получать достоверную информацию и прогнозы.

«Мы будем держать вас в курсе, так что предлагаем вашим друзьям и знакомым подписаться на МЧС в Telegram! Спасибо, что читаете нас!» – говорится в сообщении.

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