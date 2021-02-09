В Минске мужчина выращивал марихуану в гараже, который арендовал. Фото: скриншот с видео МВД

В Минске мужчина выращивал марихуану в гараже, который арендовал. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

- В пятницу, 5 февраля, во время проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности лиц, которые занимаются сбытом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудниками минского наркоконтроля был задержан 37-летний мужчина, который выращивал в арендованном гараже марихуану, - рассказали в ведомстве.

Во время осмотра сотрудникам удалось обнаружить специальный бокс, который предназначен для выращивания наркосодержащих растений.

- Было изъято более 2 грамм марихуаны, а также восемь горшков с растением конопли, вентиляторы, лампы, измерители кислотности почвы, удобрения и термометр. Задержанный мужчина сообщил, что марихуану выращивал для личного употребления, - добавили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками Московского РУВД проводятся мероприятия, которые направлены на становление причастности задержанного мужчины к сбыту наркосодержащих растений, а также к установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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