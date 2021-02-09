Лукашенко - об уборке снега в Минске: Людей надо организовывать и предоставлять им необходимый инвентарь

Лукашенко высказался об уборке снега в Минске Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

При разговоре с главой Мингорисполкома Владимиром Кухаревым 9 февраля Александр Лукашенко акцентировал внимание на уборке снега в столице. По его словам, «непростая ситуация складывается в связи с этими циклонами», в то же время «неожиданность для нас в том, что люди жалуются».

Как отметил Лукашенко, власти «мониторят интернет, по всем каналам». И вот люди жалуются на то, что коммунальники не успевают расчищать «переулки, дворы и чуть ли не подход к дому и подъезду каждого человека».

- В такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке, - цитирует Лукашенко belta.by. - И четко людям сказать: слушайте, ситуация такая, вот эта территория - за вами, а это - мы вам будем чистить.

Необходимо организовывать людей и предоставлять им нужный инвентарь, подытожил Лукашенко.

В свою очередь Кухарев заявил, что убирать снег в Минске мешали ДТП и большой поток авто утром в час пик, и упомянул о 10-балльных пробках на кольцевой:

- Из-за снега пробок не было. Они были вызваны в первую очередь авариями на дорогах.

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