В Минске поймали очередного «ручечника»: он дергал ручки в офисах и воровал оттуда ценности.

Такой метод краж стар как мир. Суть такая: вору не надо что-то взламывать. Он ходит по подездам и дергает подрял все дверные ручки. В какой-то момент одна из дверей открывается – хозяева забыли закрыть дверь на замок. Таки х форов стали называть «ручечниками» – потому что они дергают ручки. Так делают не только в жилых домах – но и в офисных зданиях.

Очередного такого «ручечника» поймали в Минске. Им оказался 34-летний мужчина. Следователи становили восемь преступных эпизодов. Все были в январе этого года. Мужчина заходил в поликлиники, школы и институты, офисы и дергал за ручки. Если кабинет был открыт, а людей по близости не было, он воровал все, что видел – смартфоны, кошельки, сумочки, ноутбуки, флешки. Все это он потом продавал, а деньги тратил на себя. Следователи насчитали, что мужчина украл в целом на пять тысяч рублей.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Есть подозрения, что он причастен и к другим преступлениям.

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