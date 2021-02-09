Глава Минска об ущербе столице от уличных акций: с демонстрантов взыскали уже почти 1 млн рублей

Глава Минска рассказал об ущербе столице от уличных акций Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев после доклада Александру Лукашенко рассказал, в какую сумму оценили ущерб столице от массовых акций протеста после президентских выборов - 1 млн 250 тыс. рублей. При этом с участников демонстраций уже взыскали 980 тыс. руб.

- Люди, которые нанесли ущерб коммуникациям, дворовым территориям, - они все выявлены, привлекаются к ответственности, и с них взыскиваются суммы, - цитирует Кухарева belta.by.

Ранее Лукашенко поднимал этот вопрос:

- Компенсировали ли они городу то, что сломали? Компенсировали ли они эти свои деяния? Это же денег стоило все восстанавливать. Поэтому здесь спуску никакого не должно быть.

Председатель исполкома побещал принять «самые серьезные меры, чтобы в дальнейшем таких случаев не было». Кухарев намерен работать над тем, чтобы столица Беларуси оставалась как для жителей, так и для гостей города «комфортной, уютной и удобной».