Такого вы еще не видели: вот как в Ошмянах мужик отогревал свой Audi Q7

Вот как в Ошмянах мужик отогревал свой Audi Q7. Фото: autogrodno.by.

В интернете есть много подборок автомобильный приколов. Но такого не видели даже опытные любители проведения времени на сайтах типа Fishki.net. И что особенно интересно, что автор этого прикола – белорус.

А дело все было в Ошмянах – это в Беларуси, почти на границе с Литвой. Как известно, в Беларуси в эти дни установилась холодная и снежная погода. Утром 9 февраля Минск застрял в десятибалльных пробках. Аавтовладельцы кое-как добрались на работу. А тем временем у одного из автовладельцев из Ошмян была другая проблема. Го премиальный внедорожник Audi Q7 никак не хотел заводиться. Предполагаем, что в машине оказалась залита летняя солярка. Обычно в таких случаях машину на эвакуаторе везут на СТО. Там меняют топливный фильтр – старый забивается парафином, который выделяется из замершей солярки. Потом промывают топливную систему и заливают зимнее топливо. На крайняк, можно оттянуть или отвезти на эвакуаторе машину в теплый паркинг или гараж. Теплого паркинга в маленьком городке Ошмяны наверняка нет. Видимо, нет в распоряжении владельца Q7 и теплого гаража. И вот что сделал мужик.

Он откуда-то принес много домашних ковров, и буквально укутал ими свою машину. Ковры он постелили везде – на капот, крылья, засунул под пороги, укрыл решетку ралиатора. А еще он притащил большой газовый балон и тепловую пушку. Соеденив это все хозяйство, он начал снизу отогревать машину. Фотографии этого экшена приводит портал “АвтоГродно”. Посмотрите, как это было.

Вот как в Ошмянах мужик отогревал свой Audi Q7. Фото: autogrodno.by.

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