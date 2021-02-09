Караев провел прямую линию и рассказал, с какими вопросами звонили чаще всего Фото: Павел МАРТИНЧИК

Помощник президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, экс-глава МВД Беларуси, провел прямую линию и рассказал, с какими вопросами к нему дозвонились граждане. Самой актуальной оказалась тема уборки улиц и дворов от снега. По словам Караева, техника не простаивает, службы работают активно, но и «сами люди могли бы внести лепту в уборку улиц и дворов». Он отметил, что работники облисполкома убирали прилегающую к зданию территорию после прошлого снегопада.

Жители области поднимали и личные, бытовые вопросы. Семья с двумя детьми из Гродно пожаловалась на то, уже несколько лет стоит в очереди на строительство. Жильцы одного из домов в Волковыске рассказали, что им никак не утеплят стены, которые промерзают, пишет belta.by.

А пенсионерка из областного центра позвонила Караеву, чтобы обсудить патриотическое воспитание молодежи: по ее мнению, здесь должен быть более комплексный и системный подход.

Напомним, вопросы по уборке снега поднимал сегодня и Александр Лукашенко.