В минском элитном SPA-комплексе загорелась сауна. Фото: МЧС РБ.

О нештатной ситуации в SPA-комплексе Riviera, который находится на проспекте Победителей, начали писать в соцсетях очевидцы. Было задымления, пахло гарью, приехали пожарные, сработала пожарная сигнализация, из комплекса всех вывели. Оказалось, в одной из парилок комплекса загорелась деревянная обшивка. Площадь возгорания – 10 квадратный метров, то есть примерно 3х3 метра. Подробности сообщили в МЧС.

Когда пожарные приехали, по внешним признакам ничего не наблюдалось.

- В ходе разведки работниками МЧС было установлено, что в парильном помещении сауны оздоровительного центра на втором этаже произошло загорание деревянной обшивки на площади 10 квадратных метров, - сообщает МЧС РБ. - До прибытия подразделений МЧС администрацией объекта и системой звукового оповещения из здания были эвакуированы 200 человек персонала. Посетителей на момент происшествия не было согласно графику работы центра. Пострадавших нет. В результате происшествия закопчено помещение серверной, повреждено оборудование в электрощите.

Причина загорания – устанавливается.

В минском элитном SPA-комплексе загорелась сауна. Фото: МЧС РБ.

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