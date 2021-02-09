Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 февраля 2021 года: общее число заболевших превысило 260 тысяч, умерших - 1,8 тысяч

Общее число заболевших коронавирусом в Беларуси превысило 260 тысяч Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Волнообразная статистика по распространению коронавируса в Беларуси публикуется в последнее время. 9 февраля, по официальным данным Министерства здравоохранения, в стране зарегистрировали всего 561 новый случай COVID-19. Днем ранее было 808 положительных тестов на коронавирус, а почти всю предыдущую неделю - 1700 с плюсом. Вероятно, дело в количестве тестов, которые делают медики. В минувшие сутки их выполнили всего 7 тыс. 151.

Выписали из больниц тоже малое количество пациентов, перенесших «корону», - всего 361. Таким образом, всего в Беларуси уже 260 тыс. 060 зафиксированных случаев коронавируса, выздоровели при этом 248 тыс. 064 человек.

Официально, в стране умерших пациентов, зараженных COVID-19, - стабильно 9. Как и в минувшие сутки. В целом за весь период распространения инфекции на территории республики умерли 1 тыс. 801 пациент с выявленной «короной».

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