На поезда в Россию продали уже 7,5 тысяч билетов, в пятничном составе до Москвы мест уже почти нет

На поезда в Россию продали уже 7,5 тысяч билетов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поезда из Беларуси в Россию, движение которых возобновили после долгого перерыва, оказались очень востребованными. В БелЖД отмечают ажиотаж на билеты: пассажиры купили уже больше 7,5 тыс. билетов, из них большинство - на белорусский состав «Минск-Москва». Самым первым поездом, 8 февраля, в российскую столицу уехало около 320 пассажиров.

На следующий ближайший белорусский поезд до Москвы, который отправится 10 февраля, билетов пока хватает. А вот на пятничный - осталось всего одно место в плацкарте (по данным на 16 часов). Купейных мест мало, но они пока есть, правда, они дороже - почти по 215 рублей. Но, все же, в три раза дешевле, чем самолет.

Напомним, через Минск в Москву и обратно ходит также российский состав «Калининград-Москва». Билеты на поезда могут купить только граждане Беларуси и РФ, с собой нужно иметь документы об отрицательном ЦПР-тесте на коронавирус.

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