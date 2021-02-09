Как справляется минский аэропорт со снегопадом. Фото: Дмитрий БРУШКО

Минск застрял в десятибалльных пробках. Аавтовладельцы кое-как добрались на работу. Очевидно, несладко приходится и службам Национального аэропорта «Минск». Но судя по онлайн-табло, пока они справляются.

По состоянию на 16:00 пока немного задержались только два вылета: в Берлин и Стокгольм оба на полчаса. Все в расписании аэропорта 9 февраля запланированы 17 вылетов – 10 уже состоялись.

Чуть-чуть сложнее ситуация с прилетающими самолетам. По состоянию на 16:00 задержались три рейса: из Киева (на 50 минут) и Берлина (предположительно на 35 минут). Чуть задержится рейс из Стокгольма.

Справедливости ради отметим, что такие задержки вылета и прилета самолетов нормальны даже обычной погоды. Поэтому можно считать, что национальный аэропорт со снегопадами пока справляется.

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