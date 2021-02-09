В Литве определили три варианта названия Беларуси на национальном языке Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Государственная комиссия по литовскому языку проинформировала о своих выводах на тему официального названия Беларуси на литовском языке. Специалисты пришли к выводу, что рассматривать здесь можно три следующих варианта: Gudija, Baltarusia или Baltoji Rusia (Гудия, Беларусь, Белая Русь).

Варианта, предложенного Светланой Тихановской, - Belarusia - среди них нет. И вот почему: в литовском языке первая или все составные части названия литуанизируются, объяснил глава комиссии Аудрис Антанайтис.

Напомним, Тихановская предложила Литве поменять официальное название Беларуси на литовском языке: вместо Baltarùsija - Belarusià, поскольку нынешнее название она считает калькой с русского языка. Комиссия рассказала о своих выводах Министерству иностранных дел Литвы, сообщает delfi.lt со ссылкой на BNS.

Антанайтис добавил, что название страны Baltoji Rusia ранее использовалось лишь в литовской историографии. Комиссия подчеркнула, что готова принять участие в дискуссии и оценивать все аргументы.