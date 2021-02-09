Пьющая жена истязала мужа в Рогачевском районе: возбудили дело

Женщина истязала мужа физически и психологически, в отношении нее возбудили уголовное дело. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Рогачевском районе возбудили уголовное дело по факту истязания. Уникальность случая в том, что, как правило, фигурантами таких дел выступают мужчины, истязающие своих жен, детей или престарелых родителей. На этот раз в истязании подозревают женщину, а потерпевший – ее муж.

Женщину три раза за последние девять месяцев, с мая прошлого года, привлекали к административной ответственности. Два раза – за то, что она била своего мужа. Третий раз – за то, что причинила ему психические страдания после того, как мужчина вызвал сотрудников милиции.

26 января мужчина в очередной раз обратился в милицию и сообщил, что жена снова избила его. Действиям женщины дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело по факту истязания, рассказали в ОИОС УВД Гомельского облисполкома.

Пострадавшему мужчине 45 лет, подозреваемой женщине – 42 года. Она злоупотребляет спиртным.

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