Прокуратора Польши ответила на запрос Беларуси о выдаче Путило и Протасевича.

7 февраля Следственный комитет Беларуси потребовал экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича, администраторов признанного экстремистским телеграм-канала. Как сообщалось, документы на экстрадицию направлены в Польшу, где находятся Путило и Протасевич, через генерального прокурора.

9 февраля появилась первая реакция польской стороны.

Прокуратура Польши получила от Следственного комитета Беларуси документы на экстрадицию из республики Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича, сообщает ТАСС со ссылкой на польскую Генпрокуратуру.

- Документы, касающиеся запроса властей Беларуси о выдаче двух белорусских граждан, переданы в соответствующую прокуратуру с целью обработки в соответствии с положениями соглашения между Польшей и Беларусьюо правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года. Дело находится на рассмотрении, - указали в пресс-службе.

Напомним, 5 ноября владельца Степана Путилу и экс-редактора Романа Протасевича признанного экстремистским канала в Телеграм объявили в междгосударственный розыск. Их обвинили в организации протестов и групповых действий, нарушающих общественных порядок. Еще в отношении Путилы и Протасевича возбуждено уголовное дело из-за разжигания социальной вражды по профнепригодности к «двум профессионально-социумным группам».

Спустя две недели в МИД Беларуси призвали Польшу выдать администраторов экстремистского телеграм-канала.