Во Франции придумали, как научить смартфон тестировать хозяина на COVID-19

Скоро для диагностики ковида достаточно будет посмотреть не на градусник, а на смартфон: ученые разработали специальное устройство. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В скором будущем тест на коронавирус можно будет пройти при помощи собственного смартфона, утверждают французские ученые. Устройство, которое позволяет человеку самостоятельно определить, не инфицирован ли он, разработали в Университете Лилля, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

Гаджет подключается в разъем мобильного телефона, он похож на флеш-накопитель. В него нужно вставить одноразовую тест-полоску с небольшим количеством жидкости из носа. Изобретатели уточняют: лучше, чтобы мазок из носа брал медицинский работник. И тут же обнадеживают тех, кто может оказаться в ситуации, когда медработника поблизости не будет: устройство, которое сумеет проводить тест на основе слюны, уже в разработке.

Главный разработчик, профессор Сабин Сзюнеритс объяснила, как это работает.

-Коронавирус окружен спайк-протеинами, на которые и реагирует датчик, так как их появление меняет силу электрического сигнала на его электродах, - рассказала она.

На один тест уходит 10 минут. Результаты теста выводятся на экран смартфона. Точность его – 90 процентов, утверждают разработчики.

Тест прошел клинические испытания, в марте он будет готов к производству. Сейчас команда ищет спонсоров и промышленных партнеров для производства гаджета.

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