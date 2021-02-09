Виктории Азаренко стало плохо во время матча в Австралии, ей понадобилась помощь врачей

Виктория Азаренко не стала рассказывать журналистом, из-за чего у нее возникли проблемы с дыханием. Фото: Instagram @vichka35.

О небольшом инциденте, который, возможно, помешал Виктории Азаренко одержать победу на очередном матче первого круга Australian Open, сообщил ресурс РБК.

На Открытом чемпионате Австралии Виктория Азаренко сражалась с американкой Джессикой Пегулой. Во втором сете, уйдя на подачу в седьмом гейме, Азаренко отошла в угол корта и наклонилась. На помощь к 31-летней спортсменке незамедлительно направилась медбригада, ей была оказана первая помощь. Выяснилось, что у белорусской теннисистки возникли проблемы с дыханием.

После происшествия Азаренко продолжила матч, однако переломить ход игры у нее уже не получилось. Встреча закончилось со счетом 5:7, 4:6 - Азаренко проиграла в первом же своем мачте на Australian Open.

Комментировать свое недомогание теннисистка не стала, подчеркнув, что это является личным делом и врачебной тайной.

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