18-летний ходил по Орше с ведром насвая, и вот зачем

Парень носил насвай в ведре - считал, что так никто ничего не заподозрит. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Правоохранительные органы Орши задержали молодого человека, который ходил по улицам города с большим пластиковым ведром. Оказалось, что в ведре у парня был насвай – некурительная табачная смесь.

Насвай юноша расфасовал по 16 пакетам. Предположительно, он собирался заняться реализацией некурительной смеси. На вопрос, откуда он взял насвай, молодой человек объяснил, что купил его на территории Российской Федерации.

-Молодой человек использовал ведро для транспортировки насвая с целью маскировки. Он считал, что такая нетипичная тара не вызовет подозрений, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Парню с ведром 18 лет. Сейчас в отношении него проводят проверку.

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