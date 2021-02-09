«Газпром» прекратил транзит газа по Беларуси и Литве в Калининградскую область

После прекращения подачи транзитного газа, в Калининграде газ берут из подземного хранилища. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что после обращения «Газпрома» был полностью остановлен транзит российского газа по территории Беларуси и Литвы в Калининград, сообщает «Комсомольская правда Калининград».

Известно, что приостановка газового транзита временная, однако ее причины не называются. Информацию о временной остановке транзита российского газа в Калининградскую область опубликовал литовский газотранспортный оператор Amber Grid.

Информация подтверждается и оперативными данными с сайта оператора, где в иллюстрированной онлайн карте Литвы видно, что транзит газа в Калининград снижен до ноля (0,00 MWh).

- Приостановка транзита газа не будет иметь финансовых последствий для компании, - уверены в Amber Grid.

После остановки транзита в Калининградской области газ стали получать из подземного хранилища. Газовый резервуар начали эксплуатировать с 2013-го года.

В «Газпроме» ранее сообщали, что в подземном хранилище газа в Калининграде - четыре действующих резервуара, оперативный резерв составляет 174 миллиона кубометров газа.

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