Владимир Макей позвонил 9 февраля Сергея Лаврову: вот о чем они говорили

По телефону Лавров и Макей вновь обсудили взаимодействие обеих стран. Фото: МИД.

О том, что во вторник, 9 февраля, по инициативе белорусской стороны прошла телефонная беседа Сергея Лаврова с Владимиром Макеем, сообщили в пресс-службе МИДа России.

Глава российской дипломатии со своим белорусским коллегой обсудил текущие вопросы взаимодействия России и Беларуси. Еще министры поговорили на тему последних событий в мире и регионе, договорились и впредь взаимодействовать в тесном формате на множественных площадках.

- В разговоре Лаврова с Макеем в очередной раз подчеркивалась недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств, - прокомментировали в пресс-службе российского дипведомства.

В МИД Беларуси также уточнили, что в рамках телефонной беседы Макей направил Лаврову поздравления с Днем дипломатического работника России.

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