Двоих человек деблокировали на МКАД: «Ниссан» въехал в стоящий «Хендай»

Один легковой автомобиль врезался в другой, припаркованный на обочине. Два человека оказались заблокированными. Фото: ГАИ.

Авария , в которой пострадали двое, произошла 9 февраля на МКАД, сообщает телеграм-канал ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

-Водитель автомобиля "Ниссан", двигаясь по МКАД со стороны ул. Кижеватова в направлении Игуменского тракта при перестроении не учел погодные и метеорологические условия, ушел в неуправляемый занос и совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль "Хендай", - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУБВ Минска Ангелина Волосарь.

Оба авто повреждены. Водитель и пассажир «Ниссана» оказались заблокированными в салоне, их при помощи специального инструмента деблокировали сотрудники МЧС. Они госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ Ленинского РУВД Минска.

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